Другие космические грузовики, в том числе российский «Прогресс», на Землю не возвращаются — они сгорают в атмосфере

Искусственная сетчатка, мозговые органоиды и солнечные панели: SpaceX запустила космический корабль Dragon к МКС — и он вернется на Землю ⁠ 2

SpaceX запустила очередную грузовую миссию к Международной космической станции (МКС). Сегодня ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, она вывела на орбиту беспилотный корабль Dragon. Миссия CRS-35 стала 35-м полётом SpaceX по программе коммерческого снабжения NASA.

Dragon должен прибыть на МКС в четверг, 15 октября, стыковка с обращённым в сторону космоса портом модуля Harmony пройдёт в автоматическом режиме.

Корабль доставит на станцию около 2,86 т грузов, включая последнюю партию разворачиваемых солнечных панелей iROSA. Они позволят увеличить энергоснабжение орбитального комплекса. На борту также находятся научное оборудование и материалы для экспериментов: установки для производства искусственной сетчатки глаза в условиях микрогравитации, модели сердечной ткани для испытаний лекарств, образцы для изучения формирования новых типов стекла и мозговые органоиды для исследований нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Dragon останется пристыкованным к МКС примерно на месяц, после чего вернётся на Землю с результатами экспериментов и другим оборудованием. Корабль совершит приводнение под парашютами в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Dragon остаётся единственным действующим грузовым кораблём, способным доставлять грузы со станции на Землю. Российские корабли «Прогресс», японские HTV-X и американские Cygnus XL после завершения миссий не возвращаются: они сходят с орбиты и сгорают в атмосфере.