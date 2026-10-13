Искусственная сетчатка, мозговые органоиды и солнечные панели: SpaceX запустила космический корабль Dragon к МКС — и он вернется на Землю

Другие космические грузовики, в том числе российский «Прогресс», на Землю не возвращаются — они сгорают в атмосфере

SpaceX запустила очередную грузовую миссию к Международной космической станции (МКС). Сегодня ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, она вывела на орбиту беспилотный корабль Dragon. Миссия CRS-35 стала 35-м полётом SpaceX по программе коммерческого снабжения NASA.

Искусственная сетчатка, мозговые органоиды и солнечные панели: SpaceX запустила космический корабль Dragon к МКС — и он вернется на Землю
Источник изображения: SpaceX

Dragon должен прибыть на МКС в четверг, 15 октября, стыковка с обращённым в сторону космоса портом модуля Harmony пройдёт в автоматическом режиме.

Корабль доставит на станцию около 2,86 т грузов, включая последнюю партию разворачиваемых солнечных панелей iROSA. Они позволят увеличить энергоснабжение орбитального комплекса. На борту также находятся научное оборудование и материалы для экспериментов: установки для производства искусственной сетчатки глаза в условиях микрогравитации, модели сердечной ткани для испытаний лекарств, образцы для изучения формирования новых типов стекла и мозговые органоиды для исследований нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Dragon останется пристыкованным к МКС примерно на месяц, после чего вернётся на Землю с результатами экспериментов и другим оборудованием. Корабль совершит приводнение под парашютами в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Dragon остаётся единственным действующим грузовым кораблём, способным доставлять грузы со станции на Землю. Российские корабли «Прогресс», японские HTV-X и американские Cygnus XL после завершения миссий не возвращаются: они сходят с орбиты и сгорают в атмосфере.

Предыдущая публикация: В криптокошельки Ledger тайно встраивали eSIM и LTE-модули для кражи ключей — похищено криптовалюты на $93 млн
Главное
Все новости
50 минут назад2В криптокошельки Ledger тайно встраивали eSIM и LTE-модули для кражи ключей — похищено криптовалюты на $93 млн
Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда13:34Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда Первая волна релиза ColorOS 17 на глобальном рынке стартует 29 октября
13:077Российское ПО для запуска Android-приложений на защищённой российской ОС «Авроре» продают за 794 млн рублей
12:464Облако бесплатно: Yandex Cloud не будет брать деньги с клиентов до ноября
Вторая молодость Nokia 3310: энтузиаст сделал телефон мощнее ради новой игры12:366Вторая молодость Nokia 3310: энтузиаст сделал телефон мощнее ради новой игры Энтузиаст прокачал легенду
12:1419Отечественная альтернатива Max: в RuStore вышел мессенджер «Молния», и он не бесплатный
11:556Утечки пошли на спад: число сливов баз данных в России упало на 40%
11:362AliExpress: самые востребованные планшеты в России осени 2026 года⁠⁠
11:14ИИ-агенты без программирования: Сбер запустил бесплатную GigaPlatform AI Studio
Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 официально рассекретили до начала продаж11:00Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 официально рассекретили до начала продаж Серия включает три модели с флагманским Snapdragon и охлаждением с двумя вентиляторами
10:522«НЛО» оказался сгоревшей китайской ракетой
10:503Россияне увидят сближения Луны с Юпитером и Венерой
10:383Nvidia готовит RTX 5080 с 24 ГБ памяти
10:281Nvidia RTX 5090 исчезла из продажи, предварительно подорожав до $10 000, а RTX 5080 стоит почти $2500 в Японии
10:1715В России выпустили 50 тысяч плат для принтеров и МФУ «Катюша»
10:122Таких экранов нет ни у iPhone, ни у Samsung. Первый дисплей без отверстий с частотой 185 Гц дебютирует в RedMagic 12 Pro+
10:101Чипы Huawei Kirin 2027 уже готовы — первые тесты показали высокую производительность
10:075Память DDR4 дорожает быстрее памяти DDR5, а кризис на рынке памяти может затянуться до 2029 года
«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети10:004«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети По его словам, некоторые записи обучения выглядят так, будто ИИ отчаянно пытается ответить под угрозой наказания
09:5311Действующие ядерные реакторы США подключили к ИИ
09:5091500 кВт и зарядка с 10% до 70% за 5 минут. BYD развернёт в Европе 3000 сверхбыстрых зарядок для электромобилей
ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов09:4519ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов Над проектом работали 17 ИИ-агентов
Реформа связи может изменить рынок региональных интернет-провайдеров: «Ростелеком» готов забрать абонентов у малых провайдеров за 30–40% выручки09:3017Реформа связи может изменить рынок региональных интернет-провайдеров: «Ростелеком» готов забрать абонентов у малых провайдеров за 30–40% выручки Теперь «Ростелекому» даже не обязательно покупать регионального провайдера
09:292Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере
09:21Представлены SSD SanDisk для NAS со скоростью до 14,9 ГБ/с и ресурсом записи до 14 ПБ
09:145Неубиваемый SSD Samsung со скоростью до 4000 МБ/с и защитой от падений. P7 Classic Edition на 1 ТБ поступил в продажу в Китае
09:031Умная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus
09:029000 мАч, 67 Вт, IP69K — и меньше памяти за те же деньги. Представлен Redmi Note 17 Pro Refresh
09:001Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300
08:512На платформе Xiaomi появился умный выключатель с энергопотреблением от 0,06 Вт
Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.008:4811Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.0 Ошибка XML «Access Denied» не дает завершить настройку систему после установки обновления
08:47Элемент Пельтье, вентилятор и возможность получать питание непосредственно от смартфона. OnePlus выпустила мини-кулер