ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов

Разработчик Морис Хойманн рассказал, как с помощью ИИ восстановил исходный код компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 2 образца 2009 года.

Работа заняла около трёх месяцев, а для анализа оригинального кода использовались Claude от Anthropic и Codex от OpenAI. Если в начале проекта трудились четыре ИИ-агента, то к концу сентября их число выросло до 17. По оценке разработчика, суммарный расход составил 600–700 млрд токенов.

Главной сложностью оказалось не написание кода, а проверка его соответствия оригиналу. Первоначально ИИ создавал читаемые реализации, но допускал ошибки в типах данных, сигнатурах функций и структуре программы, а иногда самовольно менял логику. Для повышения точности команда автоматизировала сравнение восстановленных функций с оригинальным исполняемым файлом на уровне байтов и перешла на тот же компилятор, который использовался при разработке игры. Каждая функция получала однозначный результат проверки — совпадение или ошибку.

Источник изображения: mydrivers // Activision

В итоге удалось восстановить 99% функций, причём 83% из них совпали с оригиналом побайтно. По оценке Хойманна, значительная часть оставшихся функций работает семантически правильно, а сама игра запускается и работает.

При использовании подписок расходы составили около 1200 евро, тогда как оплата токенов по API обошлась бы, по расчётам разработчика, в 200–250 тыс. долларов.

Хейман также заявил, что декомпилированный код, очевидно, защищен авторским правом, и Activision оказывала давление на проект в связи с нарушением авторских прав. Две предыдущие записи в блоге были удалены, а видео в посте X было отключено после жалобы правообладателя.