«Яндекс Пэй» не будет считать платежи просроченными, пока сервис не восстановят

Руководитель финтех-направления компании «Яндекс» Дмитрий Пирогов рассказал, что в дни недоступности сервиса «Яндекс Пэй» платежи по «Супер Сплиту» или кредиту в «Яндексе» не будут считаться просроченными. Условия погашения меняться не будут, а пени не начисляются.

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Внести такие платежи можно будет позже, когда восстановится возможность оплаты в «Яндекс Пэй». Кроме того, если за это время были начислены пени, пользователю необходимо написать в поддержку — они будут возмещены, добавил Пирогов. По его словам, «Яндекс Пэй» всё ещё работает нестабильно: некоторые функции по-прежнему недоступны, и возможны ошибки при отдельных операциях. Работы по восстановлению сервиса продолжаются.

Представитель «Яндекса» также сообщил, что всем текущим пользователям накопительных счетов в «Сейвах» повысят ставку до 20% годовых на неделю, с воскресенья 11 октября до 17 октября включительно, без дополнительных условий. Информация о начислениях будет постепенно отображаться в истории операций.

Пирогов также разъяснил, почему восстановление идёт так долго. По его словам, инфраструктура изначально строилась так, чтобы данные об операциях реплицировались одновременно в нескольких дата-центрах. После недавних атак БПЛА инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы сохранить этот ключевой принцип и вернуть доступ к привычным функциям.

Как мы уже писали, после атак беспилотников в «Яндекс Пэй» удалось восстановить доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно возвращаются переводы в «Сейвах», по СБП и реквизитам, оплата пластиковыми картами и стикерами уже работает в полном объёме.