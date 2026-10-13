Huawei возглавила рынок смартфонов и сильно отрывается от конкурентов в Китае ⁠ 7

В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китае составили около 57,9 млн устройств — на 15,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным IDC.

Для сравнения, в первом полугодии снижение рынка оценивалось примерно в 4%. Таким образом, спад заметно ускорился, а спрос на смартфоны продолжил испытывать давление.

На фоне общего сокращения рынка Huawei показала противоположную динамику: поставки компании выросли двузначными темпами, а её доля достигла 21,1%.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В IDC связывают устойчивые результаты производителя с широким ассортиментом устройств и сравнительно умеренным повышением цен. Apple, несмотря на более сильную, чем ожидалось, реакцию покупателей на новые iPhone, немного сократила квартальные поставки в годовом выражении — в том числе из-за меньшего числа новых моделей в этом году.

Honor стала единственным брендом среди ведущих производителей, у которого поставки выросли по сравнению с предыдущим месяцем.