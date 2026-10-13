Этот планшет предлагает по-настоящему игровой GPU и до 192 ГБ ОЗУ. OneXPlayer представила Super X Pro на Ryzen AI Max+ PRO 495

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Компания OneXPlayer представила первый в мире планшет на основе процессора Ryzen AI Max+ PRO 495. Несмотря на то, что эта платформа в последнее время практически полностью нацелена на ИИ, в случае Super X Pro речь об играх.

Как и прошлое поколение планшета, новая модель позволяет подключить внешнюю систему жидкостного охлаждения. С ней лимит мощности повышается до 120 Вт, что позволяет получить производительность на уровне GeForce RTX 4060 и порой даже выше.

Этот планшет предлагает по-настоящему игровой GPU и до 192 ГБ ОЗУ. OneXPlayer представила Super X Pro на Ryzen AI Max+ PRO 495
Источник изображения: Videocardz

AMOLED-экран не изменился. Это та же панель диагональю 14 дюймов с разрешением 2880 х 1800 пикселей и поддержкой 120 Гц. Питается планшет от аккумулятора ёмкостью 85,58 Втч.

А ещё можно выделить поддержку Mini SSD и до 192 ГБ ОЗУ. Правда, это явно нужно только для ИИ, а вовсе не для игр. О цене за такую версию лучше даже не думать. Правда, о ценах компания пока в целом молчит. Прошлое поколение стоило от 1900 долларов, но сейчас рынок уже совсем иной.

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