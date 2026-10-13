Это первая системная плата для новых процессоров Intel Nova Lake. Decenta M26-NVLS-ATX09 не для обычных пользователей

Несмотря на то, что процессоры Intel Nova Lake выйдут только в следующем году, компания Decenta уже показала системную плату для таких CPU.

Это модель M26-NVLS-ATX09, которая нацелена не на потребительский рынок, а на промышленный сектор. Она представляет собой плату формата ATX на чипсетах Q970 и B960. Само собой, с сокетом LGA 1954 для новых процессоров Intel.

Есть четыре слота для памяти DDR5, два слота PCIe 5.0 x16, четыре PCIe 5.0 x4 и даже один обычный PCI. Также есть два слота для SSD формата M.2 2242/2280, один для беспроводных модулей формата M.2 Key-E 2230.