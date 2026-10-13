Элемент Пельтье, вентилятор и возможность получать питание непосредственно от смартфона. OnePlus выпустила мини-кулер

OnePlus представила компактный кулер Magnetic Ice Card Mini Cooler, предназначенный для охлаждения смартфонов во время игр и других ресурсоёмких задач. Устройство весит около 50 г, а его длина и ширина меньше размеров банковской карты. Благодаря питанию от самого телефона кулер можно использовать без отдельного адаптера и подключения к розетке.

В основе системы охлаждения лежит термоэлектрический элемент TEC, работающий совместно с радиатором и вентилятором. Конструкция отводит тепло от корпуса смартфона, помогая поддерживать стабильную частоту кадров при высокой нагрузке. При подключении внешнего аккумулятора ёмкостью 10 000 мА•ч устройство способно работать до 8 часов на максимальной мощности. Заявленный уровень шума составляет менее 25 дБ на низкой скорости и до 35 дБ на максимальной.

Кулер поддерживает высокопроизводительный режим ColorOS X на совместимых смартфонах OPPO и OnePlus, а магнитное крепление позволяет использовать его с различными устройствами Android и iPhone. Производитель делает акцент на компактности и простоте подключения: кулер не требует сложной настройки и готов к работе после установки.

На китайском рынке стартовая цена составляет 199 юаней, а специальный комплект продаётся за 169 юаней.