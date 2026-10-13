Чипы Huawei Kirin 2027 уже готовы — первые тесты показали высокую производительность

Huawei завершила разработку следующего поколения мобильных процессоров Kirin, предназначенных для устройств 2027 года.

Об этом сообщил Сюй Сунъюй, руководитель направления управления продуктами беспроводных чипов в полупроводниковом подразделении компании, выступая на мероприятии Kirin Media Communication Event 2026. По его словам, новые чипы уже показали впечатляющие результаты в ряде испытаний и соответствуют высоким ожиданиям по производительности.

Представитель Huawei отметил, что компания намерена продолжать совершенствовать многоуровневую архитектуру Kirin. Развитие собственной аппаратной платформы рассматривается как долгосрочное направление, которое должно поддержать дальнейший рост бизнеса и спрос на устройства бренда. В прошлом месяце Huawei представила процессоры Kirin 2026 года вместе со складным смартфоном Mate XT 2, а продажи устройств на базе Kirin 9050 Pro, по словам компании, оказались успешными.

Стоимость будущих процессоров пока не определена. Сюй Сунъюй пояснил, что итоговая цена будет зависеть от спроса, а Huawei рассматривает несколько направлений дальнейшей разработки. Конкретные характеристики новых чипов и результаты тестов компания не раскрыла.