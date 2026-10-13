Более 3000 долларов за портативную Windows-приставку. Lenovo Legion Go Gen 2 невероятно подорожала с момента выхода

Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go Gen 2 в очередной раз подорожала. Это уже не первое повышение цены за последний год, но теперь цена выросла просто до невероятных показателей.

В США за приставку сама Lenovo на своём сайте просит 3080 долларов. Это при том, что на старте в прошлом году она стоила 1500 долларов.

Чудовищное повышение цены обусловлено наличием у консоли 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 2 ТБ. Многие конкуренты имеют базовые конфигурации 24 ГБ + 500 ГБ или 24 ГБ + 1 ТБ.

Более того, консоль Lenovo существует в версии с 8 ТБ памяти, и за такую просят уже 4000 долларов.

3000-4000 долларов даже сегодня — это ценовой сегмент для более мощных приставок на Ryzen AI Max. Консоль Legion, напомним, опирается на Ryzen Z2 Extreme.