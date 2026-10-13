Белорусский Avior показал эскизы нового пикапа с постоянным полным приводом

Белорусский бренд Avior опубликовал первые эскизы нового автомобиля, ранее анонсированного компанией. На изображениях показан пикап, который станет очередной моделью марки, созданной в рамках сотрудничества с Maxus — брендом, принадлежащим китайскому автоконцерну SAIC Motor.

По словам заместителя генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрея Харламова, новинка получит постоянный полный привод и выраженные внедорожные характеристики. При этом автомобиль сохранит практичность, характерную для пикапов, включая вместительный грузовой отсек.

Подробные сведения о техническом оснащении, характеристиках и сроках выхода модели на рынок компания пока не раскрывает. Дополнительную информацию обещают представить позднее.

Avior выпускает автомобили на платформе Maxus, входящего в состав китайского автопроизводителя SAIC Motor. Компания основана в 1955 году и входит в число крупных игроков мирового автомобильного рынка.