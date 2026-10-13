Астероид диаметром 2,5 км вращается так быстро, что должен был разрушиться: обсерватория имени Веры Рубин нетипичный космический объект

Астрономы обнаружили астероид диаметром около 2,53 км, который совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 4,18 минуты. Объект 491384 выявили при анализе наблюдений обсерватории имени Веры Рубин. Если результаты подтвердятся, он станет крупнейшим из известных астероидов диаметром более 2 км, вращающихся с такой высокой скоростью. Исследование опубликовано на платформе arXiv 6 октября и пока не прошло рецензирование.

Работой руководил Дмитрий Вавилов из Вашингтонского университета при участии Зигфрида Эггла, Сары Гринстрит и других исследователей. Учёные разработали программный комплекс, который автоматически определяет периоды вращения астероидов по изменениям их яркости и помогает выявлять ошибочные измерения.

Скорость вращения позволяет судить о внутреннем строении астероида. Для астероидов диаметром более примерно 150 м обычно действует так называемый предел вращения: период обращения короче 2,2 часа считается маловероятным. При более быстром вращении центробежные силы могут превысить гравитацию и разрушить рыхлую структуру.

Определять период вращения по колебаниям яркости непросто: телескопы наблюдают объекты с неравномерными временными интервалами, из-за чего расчёты могут давать несколько возможных результатов. Чтобы повысить точность, исследователи создали алгоритм, который подбирает порядок ряда Фурье для каждого астероида и оценивает надёжность расчётов с учётом полноты наблюдений. Если данных недостаточно для однозначного вывода, программа предлагает несколько возможных периодов и оценивает вероятность каждого из них.

Метод применили к 9417 астероидам из каталога второго предварительного набора данных DP2 обсерватории имени Веры Рубин. В результате учёные выявили 66 объектов-кандидатов, вращающихся быстрее традиционного предела. Помимо астероида 491384 диаметром около 2,53 км с периодом вращения 4,18 минуты, в список попал объект 566130 диаметром более 2 км, совершающий оборот примерно за пять минут.

Если эти данные верны, то оба астероида должны обладать очень высокой внутренней прочностью, чтобы не разрушиться при столь быстром вращении. Это может указывать на то, что некоторые крупные астероиды имеют более прочную структуру, чем типичные рыхлые скопления обломков. Впрочем, пока рано делать окончательные выводы: и периоды вращения, и размеры объектов нуждаются в дополнительной проверке.

Исследователи рассчитывают усовершенствовать программу для обработки более крупных массивов астрономических данных. Она может не только повысить надёжность измерений, но и помочь обнаруживать аномалии, одновременно проявляющиеся у нескольких объектов на одном снимке телескопа, что позволит выявлять ошибки наблюдений.