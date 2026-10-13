456 запусков сверхтяжелой ракеты в год: SpaceX готовит новый масштаб для Starship

В 18 раз больше, чем разрешено сейчас

SpaceX запросила разрешение на проведение до 456 запусков Starship в год с площадки Starbase в Техасе. Это в 18 раз больше действующего лимита, который составляет 25 запусков и 50 посадок ежегодно. Несмотря на масштаб запрашиваемого расширения, по текущим планам техасская площадка останется менее загруженной, чем космодромы компании во Флориде и Луизиане.

Министерство транспорта США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начали подготовку к новой экологической оценке, которая должна учесть последствия столь интенсивной эксплуатации комплекса. Документ предусматривает поэтапное увеличение числа запусков: сначала до 100 в год по мере развития программы, а затем — до 456. При этом речь идёт о максимально допустимом количестве, а не о фактическом графике полётов: запрос устанавливает верхнюю границу, но не обязывает SpaceX использовать её полностью.

Помимо запусков, компания хочет получить разрешение на проведение до 912 посадок ускорителей и кораблей Starship в год. Также в документах допускается выполнение запусков в любой день недели и в любое время суток.

Экологическая оценка должна охватить не только сами запуски и посадки, но и связанные с ними испытания, работу наземной инфраструктуры и возможные аварийные приводнения. Исследователям также предстоит учесть изменения конструкции Starship и особенности нынешней программы испытаний: действующие разрешения опираются на параметры, которые рассматривались ещё в 2022 году.