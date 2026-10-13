45 км по чужой планете: марсоход NASA Perseverance побил исторический рекорд

Perseverance преодолел за пять с половиной лет расстояние, на которое его предшественнику потребовалось почти 15 лет

NASA сообщило, что марсоход Perseverance установил рекорд по дальности передвижения по поверхности другой планеты. 11 октября 2026 года аппарат преодолел 45,22 км, превзойдя результат предыдущего рекордсмена — марсохода Opportunity, который проехал 45,16 км за время работы с 2004 по 2018 год.

Одна из навигационных камер Perseverance сделала этот снимок 11 октября 2026 года Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Perseverance достиг этого показателя за пять с половиной лет, на 2006-й марсианский день миссии. Opportunity потребовалось почти 15 лет, чтобы установить прежний рекорд.

Скриншот с видео NASA/JPL-Caltech. Маршрут, пройденный марсоходом NASA Perseverance с момента посадки в 2021 году до 11 октября 2026 года Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Одним из факторов, позволивших ускорить исследования, стала система автономной навигации AutoNav. Она анализирует рельеф с помощью камер, строит трёхмерную карту препятствий и самостоятельно прокладывает маршрут между заданными учёными точками. За время миссии более 90% пути Perseverance преодолел с использованием этой технологии. Для сравнения, у Opportunity и его близнеца Spirit доля таких поездок составляла около 5%.

Сейчас марсоход исследует район западнее кратера Езеро, где находятся древние породы. Учёные рассчитывают обнаружить здесь следы гидротермальных систем. За время работы аппарат собрал 29 образцов грунта и горных пород.

NASA одобрило первое продление миссии Perseverance: исследования продолжатся примерно до конца 2028 года. В дальнейшем аппарат планирует двигаться вдоль края кратера и изучать новые участки древней марсианской поверхности.