20 000 мАч и 67 Вт за 40 долларов. Мобильный аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 вышел на глобальный рынок

Он оснащен встроенным экраном

Xiaomi начала международные продажи внешнего аккумулятора 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027. Как следует из названия, пауэрбанк оснащен встроенной батареей емкостью 20 000 мА·ч и встроенным кабелем USB-C. Ранее модель появилась в Китае, а теперь стала доступна в Малайзии.

20 000 мАч и 67 Вт за 40 долларов. Мобильный аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 вышел на глобальный рынок
Источник изображения: Xiaomi

Новинка поддерживает зарядку подключённых устройств мощностью до 67 Вт, а максимальная входная мощность составляет 65 Вт. Помимо встроенного кабеля USB-C предусмотрено по одному порту USB-A и USB-C, а также дисплей, отображающий параметры зарядки.

Xiaomi заявляет об улучшенной безопасности аккумулятора по сравнению с предыдущими моделями. При этом новинка довольно крупная: её размеры составляют 140 × 72 × 31,2 мм, а масса — около 415 г.

В Малайзии устройство продается за эквивалент 40 долларов. Сроки выхода 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 на других рынках пока не объявлены.

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