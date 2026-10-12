Xiaomi выпустила камеру с двумя объективами и цветным ночным видением

Xiaomi Smart Camera 5 Pro снимает видео в 4K, автоматически включает подсветку при обнаружении человека и умеет отслеживать домашних животных.

Xiaomi начала продажи Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision — первой полноцветной камеры компании с дневным и ночным видением. Устройство оснащено двумя объективами разрешением 8 и 4 Мп и поддерживает запись видео в 4K.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Камера способна автоматически переключать режимы ночной съёмки. Когда в поле зрения никого нет, она записывает чёрно-белое изображение с помощью инфракрасной подсветки 940 нм, которая не создаёт заметного красного свечения. При обнаружении человека устройство включает дополнительную подсветку и переходит к цветной съёмке даже в темноте.

Поворотно-наклонный механизм позволяет дистанционно менять направление обзора и автоматически отслеживать людей и домашних животных. Предусмотрено распознавание жестов: показав камере знак «ОК», пользователь может инициировать вызов на смартфон. Поддерживается и обратная связь — владелец может позвонить непосредственно на камеру для двустороннего общения.

Официальная цена составляет 499 юаней, на старте продаж новинку предлагают за 439 юаней.