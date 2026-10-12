Новинка получила шесть высокоскоростных Ethernet-портов и процессор Broadcom с частотой 2,6 ГГц. Цена пока не объявлена.

Wi-Fi 8, два порта 10G, до 12 904 Мбит/с и восемь антенн. Представлен роутер Asus ROG Octopus 8 ⁠ 5

Игровой маршрутизатор Asus ROG Octopus 8 поступил в предварительную продажу на китайской площадке JD.com. Устройство поддерживает Wi-Fi 8 (802.11bn) и оснащено двумя портами Ethernet 10 Гбит/с, четырьмя портами 2,5 Гбит/с и дополнительным разъёмом 1 Гбит/с. Также предусмотрены два USB-порта для подключения внешних устройств.

Источник изображения: ithome // Asus

В основе роутера лежит четырёхъядерный процессор Broadcom с частотой 2,6 ГГц, дополненный 2 ГБ оперативной памяти DDR4. За беспроводную связь отвечают восемь внешних антенн с медными трубками, расположенных по кругу. Заявленная скорость передачи данных составляет до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 5764 Мбит/с в каждом из двух диапазонов 5 ГГц. Суммарная теоретическая пропускная способность достигает 12 904 Мбит/с, что соответствует классу BN13000.

Поддержка технологий Wi-Fi 8 должна улучшить устойчивость соединения к помехам, расширить покрытие и повысить стабильность передачи данных. Производитель также заявляет об увеличении пропускной способности на средних и больших расстояниях и расширении зоны уверенного приёма для устройств умного дома.

Стоимость ROG Octopus 8 пока остаётся неизвестной.