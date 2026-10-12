Вот чем хороши электровелосипеды с мотором Bosch: вышла новая бесплатная прошивка eBike Flow, она позволяет настраивать пробуксовку заднего колеса

Bosch реализовала в ПО несколько новых функций

Не все производители моторов для электровелосипедов выпускают прошивки для своих решений, но Bosch как раз относится к тем, кто обновляет ПО. И в новой версии eBike Flow за номером 1.38 появилось сразу несколько новых функций.

Вот чем хороши электровелосипеды с мотором Bosch: вышла новая бесплатная прошивка eBike Flow, она позволяет настраивать пробуксовку заднего колеса
Источник изображения: Bosch

Главное новшество — возможность тонкой настройки Traction Control: это система, которая предотвращает пробуксовку заднего колеса. По принципу работы она напоминает автомобильную противобуксовочную систему. Пользователь может полностью отключить функцию или выбрать один из трёх уровней вмешательства. Это особенно полезно при езде по рыхлому грунту и скользким дорогам, где заднее колесо может терять сцепление с поверхностью.

Ещё одна новая функция — Drivetrain Tensioner, предназначенная для повышения комфорта при езде. Она предварительно натягивает ремень (или цепь), уменьшая свободный ход педалей. После включения функции реакция на педалирование может ощущаться иначе, поэтому потребуется некоторое время на привыкание. При этом предварительное натяжение можно включать и отключать отдельно для каждого режима езды, а также настраивать его интенсивность.

Neue Funktionen für die eBike Flow App | Update Oktober 2026 | Version 1.38 | Bosch eBike Systems

Новая функция Trick Check позволяет отслеживать выполнение трюков (например, езду на заднем колесе). Кроме того, после установки новой прошивки почти все совместимые дисплеи Bosch начинают отображать примерное время, оставшееся до полной зарядки аккумулятора. Исключение — только базовый дисплей Intuvia 100.

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