В Рунете произошел массовый сбой в работе приложений и сервисов ⁠ 1

Российские пользователи за последние сутки массово сообщали о проблемах с сервисами Яндекса, что подтверждают данные портала Detector404.

Неполадки отмечались в работе платёжного сервиса «Яндекс Пэй» (27 тыс. за сутки), поисковой системы «Яндекс» (15 тыс. жалоб), «Яндекс Go» (7,4 тыс. жалоб), «Яндекс Pro» (5,2 тыс. жалоб), а также в приложениях сети магазинов «Магнит» (8,1 тыс. жалоб), сети «Аптека.ру» (4 тыс. жалоб) и многих других.

За последние часы количество жалоб резко уменьшилось, работа сервисов постепенно стабилизируется.

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«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.

Последняя атака на дата-центр произошла в ночь на 11 октября. До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.