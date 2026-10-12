Ускорители AMD и Nvidia — для российской критической инфраструктуры? Российскому ИИ не хватает GPU — власти предлагают разрешить иностранные

Рабочая группа правительственной подкомиссии предложила разрешить использование иностранных ИИ-ускорителей в доверенных программно-аппаратных комплексах (ПАК), на которых работают значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственные информационные системы. Как сообщает Forbes, инициатива связана с нехваткой отечественных графических процессоров, способных обеспечить необходимую производительность для обучения и запуска крупных моделей искусственного интеллекта.

Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных для ИИ» подготовила проекты поправок, предусматривающие временные исключения из действующих требований. Зарубежные GPU (вероятно, речь идет в основном об ИИ-ускорителях AMD и Nvidia) предлагается допустить к использованию до появления российских ускорителей, сопоставимых по производительности с ведущими иностранными аналогами. Если подходящего оборудования нет в реестре российской радиоэлектронной продукции, его использование может потребовать подтверждения Минпромторга и согласования компенсирующих мер защиты информации с ФСБ. Также предлагается разрешить Минцифры вводить временный порядок применения недоверенных ПАК для задач ИИ.

В Минцифры заявили Forbes, что предложения пока не поступали в министерство и должны быть согласованы с профильными ведомствами. Ведомство подчеркнуло, что при их рассмотрении необходимо учитывать требования информационной безопасности, в том числе для ИИ-систем на объектах КИИ. В Аналитическом центре при правительстве пояснили, что инициативы рабочих групп проходят обсуждение и согласование с федеральными органами исполнительной власти, прежде чем попасть на рассмотрение подкомиссии.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что предлагаемые послабления могут поставить внедрение ИИ выше безопасности критической инфраструктуры. По его мнению, отсутствие отечественных решений нужного класса должно служить основанием для финансирования российских разработок, а не для допуска зарубежных платформ. В «ХайТэк», напротив, считают возможным совмещать иностранные ускорители с российскими решениями, но подчёркивают, что господдержка должна стимулировать развитие отечественного производства.

В Sitronics Group отмечают, что обучение крупных моделей требует не только большого количества GPU, но и сбалансированной инфраструктуры — быстрой сети, памяти, систем хранения данных и охлаждения. Вице-президент компании Алексей Григорьев считает, что при отсутствии российских ускорителей нужного класса можно временно использовать зарубежные или китайские решения, параллельно развивая собственные технологии. По его словам, требования следует формулировать на основе технических характеристик, а не привязывать к конкретным производителям: наиболее мощные иностранные GPU необходимы прежде всего для обучения больших моделей и высокопроизводительных вычислений, но не для всех задач ИИ.