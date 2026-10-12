Новинка получила управление температурой с шагом 1 °C и автоматическое включение при обнаружении человека.

Умный обогреватель для ванной мощностью 2800 Вт с освещением, защитой от запахов и радаром. Представлена новинка Haier

Haier представила в Китае обогреватель для ванной комнаты M1, который сочетает быстрый нагрев, вентиляцию и систему удаления неприятных запахов. Начальная цена устройства составляет 699 юаней — около $98.

Источник изображения: ithome // Haier

Главной особенностью стала технология дезодорации Black Gold, ранее применявшаяся в холодильниках компании. По данным Haier, в лабораторных условиях модуль за два часа удалял в среднем более 91% аммиака и сероводорода в помещении объёмом 1 м³.

За вентиляцию отвечает вихревая система с производительностью 180 м³/ч и скоростью воздушного потока не менее 9,2 м/с. Встроенный микроволновый радар распознаёт присутствие человека и позволяет автоматически включать вентиляцию, освещение и обогрев по заданным сценариям. Например, устройство может заранее прогреть ванную к определённому времени или включить ночной свет при входе человека.

Мощность нагревателя достигает 2800 Вт. Температуру можно регулировать в диапазоне 30–45 °C с шагом 1 °C, предусмотрена и настройка направления воздушного потока в пределах 60–100°. Встроенное освещение обеспечивает световой поток не менее 1350 лм, индекс цветопередачи Ra95 и плавную регулировку яркости через приложение Haier Smart Home.