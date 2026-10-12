«Суперджетам» разрешили летать дольше: ресурс российско-французских двигателей SAM146 самолётов SSJ-100 увеличили до 20 лет

На 5 лет и на 5 тыс. полетов

Самолёты SSJ-100 с двигателями SaM146 получили разрешение на очередное увеличение назначенного ресурса и срока службы. Росавиация одобрила изменение типовой конструкции для версий RRJ-95B-100 и RRJ-95B-LR, увеличив ограничения с 15 000 до 20 000 полётов, с 25 000 до 40 000 лётных часов и с 15 до 20 лет.

По словам главного конструктора программы SSJ Владимира Лаврова, новые значения подтверждают надёжность конструкции. В «Яковлеве» рассчитывают, что это поможет авиакомпаниям дольше эксплуатировать самолёты.

Сейчас в России эксплуатируются 154 самолёта SSJ-100. Назначенный ресурс увеличивают поэтапно на основании расчётов, ресурсных испытаний конструкций и анализа опыта эксплуатации. При продлении ограничений разработчик оценивает соответствие требованиям лётной годности, включая прочность конструкции, её ресурс и устойчивость к коррозии.