Sony представила первый в мире микрофон для смартфонов, поддерживающий пространственное 3D-звучание Eclipsa Audio

Новинка с четырьмя всенаправленными микрофонами поддерживает технологию Eclipsa Audio и подключается через USB-C. В Японии устройство поступит в продажу 23 октября примерно за 30 000 иен.

Компания Sony объявила о выпуске микрофона ECM-AX10. Это первый в мире микрофон для мобильных телефонов, поддерживающий пространственную аудиотехнологию Eclipsa Audio 3D , позволяющую одновременно записывать пространственный звук и снимать видео.

Устройство сертифицировано Eclipsa Audio и предназначено для съёмки видеоблогов, путешествий, концертов и спортивных соревнований, когда важно передать не только изображение, но и акустическую атмосферу происходящего.

Sony представила первый в мире микрофон для смартфонов, поддерживающий пространственное 3D-звучание Eclipsa Audio
Источник изображения: ithome // Sony

Микрофон оснащён четырьмя всенаправленными элементами, улавливающими звуки со всех сторон. В зависимости от условий съёмки пользователь сможет выбирать подходящий формат записи. Подключение к смартфону осуществляется напрямую через USB-C, без необходимости в отдельном беспроводном соединении. Для работы с устройством Sony планирует выпустить приложение Spatial Audio Video Tool для iOS и Android. При этом итоговое качество видео будет зависеть от возможностей камеры конкретного смартфона.

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Источник изображения: ithome // Sony

В Японии продажи Sony ECM-AX10 начнутся 23 октября 2026 года. Ориентировочная стоимость составит 30 000 иен — около 190 долларов.

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