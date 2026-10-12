«Ростелеком» создал российский «Булат» для разгона магистральных сетей

«Ростелеком» завершил разработку российской DWDM-системы «Булат» для высокоскоростной передачи данных. Оборудование внесли в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга. Сейчас комплекс проходит испытания в лабораториях и на действующих сетях операторов связи.

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Система предназначена для строительства магистральных линий связи, соединяющих города, дата-центры и узлы передачи данных. Она поддерживает до 96 оптических каналов со скоростью до 200 Гбит/с каждый. Технология DWDM позволяет передавать несколько потоков данных по одной паре оптических волокон, увеличивая пропускную способность без прокладки новых кабелей.

Оборудование разработано с учетом больших расстояний между российскими населенными пунктами и центрами обработки данных. Производство организовано на двух площадках: заводе РТТ «Ростелекома» в Санкт-Петербурге и предприятии компании-партнера.

Одним из ключевых компонентов стала 16-слойная печатная плата шестого класса точности, изготовленная в России. Она позволила повысить плотность размещения элементов и обеспечить необходимые характеристики передачи сигнала.

В «Ростелекоме» также сообщили о планах развивать линейку оборудования. В следующем году ожидается появление опытных образцов новых карт со скоростью передачи до 400–800 Гбит/с. При этом система «Булат» рассчитана на совместную работу с оборудованием других производителей.