Российские дата-центры будут защищать. Вопрос прорабатывается с Минобороны

Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает вопрос защиты российских дата-центров от атак дронов, о чем рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Пользуясь возможностью скажем, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны, мы обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов. При том объеме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию. Максут Шадаев

Максут Шадаев не уточнил, какие именно меры защиты обсуждаются.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Напомним, за последние несколько дней были атакованы три дата-центра «Яндекса». Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.