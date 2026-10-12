Представлен робот-пылесос Xiaomi с тремя манипуляторами: мощнее и дешевле предшественника

Давление всасывания достигло 45 000 Па

Xiaomi представила в Китае робот-пылесос Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max с функциями влажной уборки и тремя роботизированными манипуляторами для очистки труднодоступных участков. Устройство доступно в двух версиях: с резервуаром для воды и с системой подачи и отвода воды. Цены составляют 4999 и 5299 юаней соответственно — примерно $747 и $792.

Главное улучшение — давление всасывания, увеличенное с 35 000 до 45 000 Па по сравнению с предыдущей моделью. Робот распознаёт более 320 объектов и типов загрязнений, подбирая подходящий режим уборки. Он также распыляет воду, нагретую до 50 °C, автоматически активируя эту функцию при обнаружении кухни или ванной. По заявлению Xiaomi, эффективность обеззараживания пола достигает 99,99%.

Представлен робот-пылесос Xiaomi с тремя манипуляторами: мощнее и дешевле предшественника
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Три манипулятора помогают очищать углы, участки вдоль стен и пространство вокруг мебели. Устройство способно преодолевать препятствия высотой до 6 см. Более тонкий корпус и встроенный 3D-радар позволяют ему убирать под кроватями и шкафами. Робот одновременно моет пол и собирает грязную воду, поддерживая чистоту салфетки.

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Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Несмотря на улучшенные характеристики, стартовая цена оказалась ниже, чем у Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max, который дебютировал за 6599–6999 юаней. 

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