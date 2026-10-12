Новинка получит MediaTek Helio G99 и операционную систему с ИИ.

Первый в мире смартфон на базе Android с широким экраном получит 6,3-дюймовый дисплей и цену $150 ⁠ 6

Coolpad готовит к выпуску бюджетный смартфон с широким экраном, который может стать доступной альтернативой Huawei Pura X View. Устройство появится в продаже в Китае уже в октябре по цене 1000 юаней, или около $150.

Смартфон оснастят 6,3-дюймовой LCD-панелью с разрешением 720p и соотношением сторон 16:10. Такой формат заметно шире привычных вытянутых дисплеев современных телефонов. Ради снижения стоимости производитель использовал сравнительно толстую нижнюю рамку. На задней панели разместятся горизонтальный блок камер и текстурированная крышка.

По предварительным данным, аппарат получит процессор MediaTek Helio G99, выпускаемый по 6-нм техпроцессу TSMC. В качестве программной платформы заявлена DroiClaw Zhuge 3 — операционная система с интеграцией ИИ, адаптированная для широкого экрана.

Источник изображения: gizmochina // Coolpad

Разработчик Shanghai Droi Technology утверждает, что ключевые компоненты системы написаны на Rust, а защита охватывает операции ОС, данные, разрешения и сетевые взаимодействия.

Для сравнения, представленный в сентябре Huawei Pura X View, который работает на HarmonyOS 7, получил 6,39-дюймовый OLED-экран с разрешением 2232 × 1320 пикселей и соотношением сторон 16:9,5. Его цена начинается от 6000 юаней.