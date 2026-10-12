Первый в мире смартфон на базе Android с широким экраном получит 6,3-дюймовый дисплей и цену $150

Новинка получит MediaTek Helio G99 и операционную систему с ИИ.

Coolpad готовит к выпуску бюджетный смартфон с широким экраном, который может стать доступной альтернативой Huawei Pura X View. Устройство появится в продаже в Китае уже в октябре по цене 1000 юаней, или около $150.

Первый в мире смартфон на базе Android с широким экраном получит 6,3-дюймовый дисплей и цену $150
Источник изображения: gizmochina // Coolpad

Смартфон оснастят 6,3-дюймовой LCD-панелью с разрешением 720p и соотношением сторон 16:10. Такой формат заметно шире привычных вытянутых дисплеев современных телефонов. Ради снижения стоимости производитель использовал сравнительно толстую нижнюю рамку. На задней панели разместятся горизонтальный блок камер и текстурированная крышка.

По предварительным данным, аппарат получит процессор MediaTek Helio G99, выпускаемый по 6-нм техпроцессу TSMC. В качестве программной платформы заявлена DroiClaw Zhuge 3 — операционная система с интеграцией ИИ, адаптированная для широкого экрана.

Фото 1
Источник изображения: gizmochina // Coolpad

Разработчик Shanghai Droi Technology утверждает, что ключевые компоненты системы написаны на Rust, а защита охватывает операции ОС, данные, разрешения и сетевые взаимодействия.

Для сравнения, представленный в сентябре Huawei Pura X View, который работает на HarmonyOS 7, получил 6,39-дюймовый OLED-экран с разрешением 2232 × 1320 пикселей и соотношением сторон 16:9,5. Его цена начинается от 6000 юаней.

Предыдущая публикация: Смартфон Honor Win 2 с аккумулятором на 12 000 мА·ч выйдет 21 октябряСледующая публикация: АКБ на 12 000 мА·ч, 2K-экран без рамок, RGB-подсветка и вентилятор охлаждения. Honor Win 2 показали до анонса
Главное
Все новости
9 минут назадАккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры, 185 к/с и первый в истории бренда световой задник. Прямо перед анонсом раскрыты новые детали о OnePlus 16
16 минут назад1Конкуренты и рядом не стояли: Huawei продала более 20 млн складных смартфонов и заняла свыше 70% китайского рынка
30 минут назадУмный обогреватель для ванной мощностью 2800 Вт с освещением, защитой от запахов и радаром. Представлена новинка Haier
38 минут назадПредставлен робот-пылесос Xiaomi с тремя манипуляторами: мощнее и дешевле предшественника
АКБ на 12 000 мА·ч, 2K-экран без рамок, RGB-подсветка и вентилятор охлаждения. Honor Win 2 показали до анонса49 минут назад1АКБ на 12 000 мА·ч, 2K-экран без рамок, RGB-подсветка и вентилятор охлаждения. Honor Win 2 показали до анонса Смартфон делают с упором на геймеров
07:22Смартфон Honor Win 2 с аккумулятором на 12 000 мА·ч выйдет 21 октября
07:12Финальная One UI 9 на базе Android 17 выходит для европейских Samsung Galaxy A57
07:051Цифровой рубль доберётся до iPhone: банки нашли способ обойти ограничения
06:591В Рунете произошел массовый сбой в работе приложений и сервисов
06:475Какие сервисы «Яндекса» восстанавливаются в первую очередь после атаки дронов
«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй»06:374«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй» Сами деньги не хранятся в дата-центре
06:303Билл Гейтс предупредил о «неприятных сюрпризах» с ИИ
11 окт 23:368Масштабные солнечные электростанции неоднозначно влияют на счета за электричество — исследование MIT
11 окт 23:33Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые проследил, как меняются водяные облака на коричневом карлике
11 окт 23:236SETI впервые начала систематический поиск инопланетных сигналов в направлении, откуда Земля видна на фоне Солнца. Астрономы уже обнаружили 25 спектрограмм
11 окт 23:12Blue Origin рассчитывает запустить New Glenn в декабре и подтвердила разработку пилотируемого корабля
11 окт 23:074Хоть акции Samsung бьют рекорды, иностранные инвесторы сократили свою долю до минимума за 17 лет
11 окт 22:5810Boston Dynamics отказалась от мизинца и создала четырёхпалую кисть для Atlas: робот получил руку не как у человека, а под физическую работу
11 окт 22:513Китай показал «робота-агронома»: машина сама находит лучшие колосья пшеницы, метит их краской и выдаёт цифровой паспорт
11 окт 22:471В геноме вируса нашли фрагменты человеческой «прыгающей» ДНК
11 окт 22:401Google запустила Playground — платформа позволяет создавать браузерные игры с помощью текстовых запросов, менять физику и игровую механику без программирования
11 окт 22:33Астрономы открыли миллисекундный пульсар в редкой системе из 3 звёзд
11 окт 21:077Кожаный салон, хрусталь и 530 л.с.: в Россию везут Maextro V800 — это конкурент Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class
11 окт 20:569Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт
11 окт 20:53Axiom Space переводит серверы на орбиту: инженеры подтвердили успех обмена данными спутников Kepler
11 окт 20:445Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет
11 окт 20:443Никогда ещё продажи Xbox не были такими низкими. Рынок консолей переживает кризис из-за высоких цен
11 окт 20:374У Honda наконец-то появится рамный пикап — спасибо Mitsubishi
11 окт 20:321NASA отправит геофизический десант на Луну: роботы проверят, можно ли разместить базу внутри лавовой трубки
11 окт 20:325«Научи сестрёнку водить». Игра с ИИ в основе из-за роста популярности заставила разработчиков брать кредит на оплату токенов
11 окт 20:2925Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются
11 окт 20:283Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой