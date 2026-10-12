Он подешевел до 2384 юаней за версию на 4 ТБ, а старшая модель на 16 ТБ теперь стоит 5084 юаня с учётом субсидии.

Первый NAS в истории Xiaomi заметно подешевел через полтора месяца после начала продаж в Китае

Первый сетевой накопитель Xiaomi Smart Storage, поступивший в продажу 27 августа, уже подешевел в Китае. На популярной китайской площадке JD.com стоимость версии на 4 ТБ снизилась с 2699 до 2384 юаней, а модели на 16 ТБ — с 5499 до 5084 юаней. Новые цены указаны с учётом государственной субсидии. Производитель также предоставляет четырёхлетнюю гарантию.

Устройство выполнено в металлическом корпусе и оснащено двумя отсеками для накопителей формата 3,5 или 2,5 дюйма. Максимальная поддерживаемая ёмкость составляет 60 ТБ при установке двух дисков по 30 ТБ. В оснащение входят 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, порт Ethernet 2,5 Гбит/с, USB-A 3.0 и HDMI 1.4. Предусмотрено динамическое резервное копирование данных и дублирование информации на двух дисках.

Smart Storage поддерживает интеллектуальную сортировку фотографий и поиск с помощью ИИ, резервное копирование смартфонов и WeChat, а также хранение записей с четырёх камер наблюдения сроком до 360 дней. Система рассчитана на 16 пользовательских аккаунтов и поддерживает удалённый доступ с бесплатной пропускной способностью до 40 Мбит/с.

Для видео предусмотрены автоматическое распознавание фильмов и сериалов, загрузка постеров, воспроизведение 4K HDR10 и вывод изображения через HDMI. Устройство также может выступать центральным шлюзом для экосистемы умного дома Xiaomi.