Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности

Реактор первого энергоблока АЭС «Руппур», которую строит в Бангладеш госкорпорация «Росатом», выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В Росатоме отмечают: достижение этого уровня подтверждает, что реактор впервые переведён в состояние, при котором в активной зоне идёт самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция.

Следующим этапом станет проведение испытаний реакторной установки блока на различных уровнях мощности. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что по результатам успешного завершения этого этапа энергоблок №1 АЭС «Руппур» будет подготовлен к энергетическому пуску и включению в энергосистему Бангладеш. Предполагается, что это произойдёт до конца ноября.

АЭС «Руппур» включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2400 МВт. Это первая атомная электростанция в Бангладеш, она строится по российскому проекту в 160 км от столицы страны — города Дакки. Ранее мы писали, что Росатом оснастил АЭС «Руппур» цифровым помощником операторов.