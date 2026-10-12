Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности

На этом этапе впервые идёт самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция

Реактор первого энергоблока АЭС «Руппур», которую строит в Бангладеш госкорпорация «Росатом», выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В Росатоме отмечают: достижение этого уровня подтверждает, что реактор впервые переведён в состояние, при котором в активной зоне идёт самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция.

Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности
Источник изображения: Росатом

Следующим этапом станет проведение испытаний реакторной установки блока на различных уровнях мощности. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что по результатам успешного завершения этого этапа энергоблок №1 АЭС «Руппур» будет подготовлен к энергетическому пуску и включению в энергосистему Бангладеш. Предполагается, что это произойдёт до конца ноября.

АЭС «Руппур» включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2400 МВт. Это первая атомная электростанция в Бангладеш, она строится по российскому проекту в 160 км от столицы страны — города Дакки. Ранее мы писали, что Росатом оснастил АЭС «Руппур» цифровым помощником операторов.

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