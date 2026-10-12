Он не боится нагрева и проколов. Представлен тонкий аккумулятор Sharge с экраном ⁠ 1

Компания Sharge представила в Китае магнитный внешний аккумулятор Vision Mag стоимостью 199 юаней. Новинка оснащена батареей ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную мощностью до 20 Вт. Устройство предназначено для смартфонов с магнитным креплением и ориентировано на пользователей iPhone.

Источник изображения: ithome // Sharge

Пауэрбанк выполнен в серебристом металлическом корпусе размером 102 × 72 × 11,7 мм и весит 140 г. На передней панели расположен цветной TFT-экран, отображающий уровень заряда и информацию о модели iPhone.

В нижней части находится порт USB-C, поддерживающий выходную мощность до 20 Вт и входную до 15 Вт. Предусмотрена совместимость с протоколами быстрой зарядки QC3+, FCP, SCP, AFC и PD 3.0/PPS. Для удобства переноски корпус дополнен плетёным ремешком.

Внутри установлен аккумулятор Haopeng на 5000 мА·ч и контроллер защиты Saixinwei XB8886G. За управление питанием отвечает микросхема Zhirong Technology SW6236W, а беспроводной зарядкой управляет контроллер NIKOLA Fangxin N9006B. Производитель также заявляет, что аккумулятор прошёл испытания на прокол иглой и нагрев.