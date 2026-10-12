ИИ-агент самостоятельно связался с продавцами, проверил наличие смартфона, оформил заказ и организовал доставку раньше обещанного Apple срока.

«Очень умный сотрудник, который работает круглосуточно». Grok Bot нашёл iPhone 18 Pro Max, которого не было даже в магазинах Apple ⁠ 7

Пользователь X под ником Liam рассказал, как Grok Bot помог ему купить iPhone 18 Pro Max, которого не было в наличии в магазинах.

По его словам, даже Apple предупредила, что смартфон придётся ждать до конца октября. Тогда он предоставил ИИ виртуальную банковскую карту и поручил найти устройство у других продавцов.

Grok Bot самостоятельно отправил электронные письма магазинам, обнаружил смартфон в наличии, проверил возможность покупки и оформил заказ. После этого устройство доставили прямо домой. Таким образом, ИИ-агент выполнил всю цепочку действий — от поиска подходящего предложения до получения товара, не ограничиваясь выдачей ссылок и рекомендаций.

Liam утверждает, что уже пишет публикацию с приобретённого таким способом смартфона, получив его примерно гораздо раньше срока, который называла Apple.

История демонстрирует потенциальные возможности ИИ-агентов в повседневных задачах: они могут не только искать информацию, но и взаимодействовать с компаниями, совершать покупки и организовывать доставку. Илон Маск процитировал это сообщение, а также написал следующее: