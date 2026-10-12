Конкуренты и рядом не стояли: Huawei продала более 20 млн складных смартфонов и заняла свыше 70% китайского рынка ⁠ 1

Совокупные поставки складных смартфонов Huawei превысили 20 млн единиц. По данным, представленным на конференции компании в Шанхае 12 октября, в первой половине 2026 года на Huawei пришлось более 70% рынка складных телефонов Китая.

Компания развивает это направление уже восемь лет. В конце сентября исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что производитель с самого начала делал ставку на инновации в сегменте устройств с гибкими экранами. По его словам, складные смартфоны остаются одним из ключевых направлений развития мобильных технологий Huawei.

В сентябре компания также сообщила о преодолении отметки в 1 млн поставленных устройств для глобального рынка у модели Huawei Mate XT 2. Этот показатель относится к отдельной модели и международным поставкам, тогда как общий результат свыше 20 млн учитывает складные смартфоны Huawei в совокупности.