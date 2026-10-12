Камера «Кинг-Конг» и 1-дюймовый датчик «Красный клен». Huawei раскрыла секреты внешней камеры для своих флагманских смартфонов

Huawei представила новые технические подробности модульной камеры Ruiying Z10. Устройство использует крепление HyperClick Super Mount и стоит 6000 юаней.

По словам представителей компании, разработка защищена 76 патентными заявками, охватывающими шесть направлений: конструкцию, внешний вид, фотосъёмку, аппаратную архитектуру, антенны и описание продукта.

Камера под кодовым названием «Кинг-Конг» объединяет несколько датчиков, в том числе 1-дюймовый сенсор «Красный клен». Huawei заявляет, что такая архитектура позволяет добиться качества съёмки, сопоставимого с беззеркальными камерами, и расширить возможности смартфонов за счёт интеллектуальных функций. Для установки оптических фильтров предусмотрено адаптерное кольцо диаметром 77 мм.

Система также поддерживает взаимодействие с однокристальной системой смартфона и использует совместную работу аппаратных компонентов и алгоритмов искусственного интеллекта для быстрой и точной фокусировки. Отдельный модуль оптической стабилизации работает совместно с чипом Kirin, помогая компенсировать дрожание камеры.

Ранее Huawei подтвердила, что внешняя камера Ruiying Z10 рассчитана не только на нынешние флагманские смартфоны серии Mate 90. Сейчас модульная система совместима с Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и RS Ultimate Design, однако конструкция крепления предусматривает возможность адаптации к будущим моделям компании.