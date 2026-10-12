Какие сервисы «Яндекса» восстанавливаются в первую очередь после атаки дронов

Инженеры «Яндекса» сосредоточились на восстановлении сервисов, которыми пользуется больше всего людей. Компания рассчитывает как можно скорее вернуть все приложения к полноценной работе во всех регионах.

«Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объёме во всех регионах», — сообщили в компании.

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Ранее пользователи столкнулись со сбоями в работе «Яндекс Go» в Московском регионе. Проблемы также затронули приложения «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй» и другие сервисы экосистемы. Инженеры продолжают устранять последствия инцидента.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.