Как ВВП Швейцарии: гигантский завод Terafab будет выпускать продукции на $1 трлн за год

Совместный проект Tesla и SpaceX должен ежегодно обеспечивать более 1 ТВт мощностей

Илон Маск опубликовал объявление о наборе специалистов для Terafab — масштабного проекта по производству полупроводников в округе Граймс, штат Техас.

По заявлению предпринимателя, стоимость выпуска продукции этого завода (в пересчёте на деньги) будет сопоставима с ВВП страны из топ-20 мира.

По данным IMF на 2026 год, топ-20 стран по номинальному ВВП выглядит примерно так (нижняя граница — около $1,15 трлн у Швейцарии). То есть Маск говорит, что один завод сможет производить продукции на сумму более $1,15 трлн.

Как ВВП Швейцарии: гигантский завод Terafab будет выпускать продукции на $1 трлн за год
Источник изображения: elonmusk // Tesla

Terafab нацелен на выпуск чипов, обеспечивающих более 1 ТВт вычислительных мощностей ИИ ежегодно. Для размещения инфраструктуры предусмотрено свыше 9 млн квадратных метров площадей. Производство будет ориентировано на гуманоидных роботов Optimus, беспилотные такси Cybercab и космические дата-центры SpaceX. Первым этапом проекта стала опытная исследовательская фабрика рядом с Gigafactory Texas, а заявленный первоначальный объём инвестиций составляет $16,8 млрд.

Ключевой особенностью Terafab должна стать вертикальная интеграция: разработка логических микросхем и памяти, корпусирование, тестирование и другие производственные процессы планируется объединить в единой системе. Такой подход призван ускорить проверку новых решений и переход от проектирования к выпуску готовых чипов. 

Кроме того, Илон Маск заявил, что инженеры должны перейти от создания примерно одной значимой микросхемы за два года к разработке около 10 чипов ежегодно.

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