Evolute запустил производство кроссовера i-Sky по полному циклу в России

Модель заняла место между городским кроссовером i-Joy и гибридным i-Space в линейке Evolute

Электромобильный бренд Evolute начал выпуск электрического кроссовера i-Sky по полному циклу на предприятии в Липецкой области. Производство включает сварку кузова, окраску и сборку. Первые автомобили уже поступили к дилерам. С учетом мер поддержки и программы «Экосубсидия Evolute» цена модели начинается от 3,25 млн рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой Evolute Источник изображения: Evolute

Evolute i-Sky оснащен электродвигателем мощностью 218 л. с. и крутящим моментом 310 Н·м. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч. Батарея емкостью 62 кВт·ч обеспечивает запас хода до 424 км. Зарядка с 30% до 80% занимает 28 минут.

Изображение предоставлено пресс-службой Evolute Источник изображения: Evolute

Длина кроссовера составляет 4,69 м, колесная база — 2,78 м, дорожный просвет — 180 мм. В салоне установлены мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. В оснащение также входят панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, климат-контроль и беспроводная зарядка смартфона.

Изображение предоставлено пресс-службой Evolute Источник изображения: Evolute

Автомобиль получил шесть подушек безопасности, системы стабилизации и помощи при торможении. Для эксплуатации в холодном климате предусмотрен обогрев передних сидений, руля и заднего стекла.