Дешевой мобильной связи больше не будет? Минцифры взялось за банковских операторов связи из-за дешёвых тарифов

Минцифры разрабатывает новые правила для виртуальных мобильных операторов

Минцифры совместно с крупными операторами связи разрабатывает новые требования к виртуальным мобильным операторам (MVNO), в том числе к проектам банков. Об этом сообщают «Ведомости».

Дешевой мобильной связи больше не будет? Минцифры взялось за банковских операторов связи из-за дешёвых тарифов
Источник изображения: ИИ Gemini

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ведомство обсуждает регулирование межоператорских тарифов, по которым владельцы физических сетей предоставляют инфраструктуру виртуальным провайдерам. В министерстве отмечают, что банки нередко компенсируют клиентам расходы на связь, предлагая мобильные услуги по себестоимости или даже ниже рыночных цен. По мнению ведомства, такая практика приводит к демпингу и оттоку абонентов к банковским сервисам, сокращая доходы владельцев инфраструктуры, необходимые для модернизации и расширения сетей.

По оценкам ComNews Research, в 2025 году российский рынок виртуальных операторов достиг 111 млрд рублей, а их абонентская база превысила 40 млн SIM-карт. На банковские проекты — «СберМобайл», «Т-Мобайл», «ВТБ Мобайл», «Альфа-Мобайл», «ГПБ Мобайл» и другие — приходится 93% пользователей и 76% совокупной выручки независимых игроков сегмента.

В «Билайне» поддержали инициативу, заявив, что деятельность MVNO не должна наносить ущерб телеком-отрасли и обесценивать услуги связи. В Т2 также подчеркнули, что длительные ценовые войны опасны для капиталоёмкого бизнеса, требующего постоянных вложений в развитие инфраструктуры. В «Мегафоне» и МТС выступили за единые регуляторные требования для участников рынка. По их данным, в 2025 году капитальные затраты операторов связи превысили 400 млрд рублей, причём основная финансовая и регуляторная нагрузка приходится на владельцев физических сетей.

Представители рынка MVNO, в свою очередь, указывают, что закупают трафик по оптовым рыночным ценам и обеспечивают хост-операторам гарантированную загрузку сетевых мощностей. Эксперты предупреждают, что дополнительные сборы или ограничения могут повысить порог входа на рынок и вынудить банки закрыть убыточные телеком-проекты.

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