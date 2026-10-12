Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры, 185 к/с и первый в истории бренда световой задник. Прямо перед анонсом раскрыты новые детали о OnePlus 16

Глава китайского подразделения OnePlus Ли Цзе объявил, что OnePlus 16 поддерживает в игре Honor of Kings частоту 165 кадров в секунду при сверхвысоких настройках графики.

По заявлению компании, это максимальное сочетание частоты кадров и качества графики, доступное в игре на сегодняшний день. Официальная презентация смартфона запланирована на сегодня, 12 октября.

Одной из главных особенностей новинки станет экран Oriental Screen четвёртого поколения, разработанный совместно с BOE. Панель использует новый люминесцентный материал X4, поддерживает минимальную аппаратную яркость 1 нит и частоту обновления до 165 Гц в обычных сценариях и до 185 к/с в играх. По предварительным данным, смартфон получит плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и рамками толщиной 1,15 мм.

Согласно утечкам, OnePlus 16 оснастят процессором Snapdragon 8 Ultra шестого поколения, аккумулятором на 9000 мА·ч, проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Основная камера будет использовать 200-мегапиксельный сенсор, а компанию ей составят 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и телеобъектив с трёхкратным оптическим увеличением. Также ожидаются фронтальная камера на 50 Мп, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита корпуса по IP66, IP68, IP69 и IP69K.