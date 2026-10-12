Смартфон делают с упором на геймеров

АКБ на 12 000 мА·ч, 2K-экран без рамок, RGB-подсветка и вентилятор охлаждения. Honor Win 2 показали до анонса ⁠ 1

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности внешнего вида смартфона Honor Win 2, который он уже получил для тестов.

Устройство оснастят плоским экраном с разрешением 2K и одинаково узкой рамкой по периметру экрана. Для уменьшения чёрных полос по периметру компания применила собственную технологию упаковки дисплея Skyline.

На задней панели разместится крупный горизонтальный блок камер. В него встроят кольцевую RGB-подсветку, а корпус получит характерную красную декоративную полосу. Ещё одной особенностью станет активный вентилятор охлаждения, который должен помогать поддерживать высокую производительность под нагрузкой.

Honor Win 2 будет продвигаться с акцентом на красно-синюю цветовую гамму: контрастные оттенки призваны подчеркнуть игровую направленность смартфона. По словам инсайдера, оформление нового поколения рассчитано прежде всего на любителей мобильных игр.

Honor пока не раскрыла полные характеристики Honor Win 2. Однако в инженерном образце установлен аккумулятор емкостью около 12 000 мА·ч.

Данные о процессоре, камерах и стоимости устройства на данный момент отсутствуют.

Презентация ожидается 12 октября.