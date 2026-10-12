50 дней работы на одной зарядке, титановый безель, сапфировое стекло, GPS, большой экран AMOLED, датчики ЧСС и SpO2: умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar вышли в Европе

Amazfit начала поставки защищённых смарт-часов T-Rex Dual Solar в Европе. Устройство, представленное в середине сентября и уже доступное в США, появилось в официальном интернет-магазине компании по цене 650 евро. Главная особенность новинки — две солнечные панели, которые позволяют подзаряжать аккумулятор как с лицевой, так и с обратной стороны корпуса.

Первая солнечная панель встроена в область дисплея, а вторая размещена на задней стороне часов под стеклокерамической крышкой. Её площадь примерно вдвое больше площади передней панели. Такая конструкция позволяет эффективнее использовать солнечный свет, например, если закрепить часы на рюкзаке так, чтобы обе стороны получали дневное освещение.

По данным Amazfit, без подзарядки от солнца часы работают до 25 дней (емкость аккумулятора составляет 660 мАч). Если ежедневно в течение трёх часов освещать солнечную панель на лицевой стороне, автономность увеличивается до 34 дней, а при освещении задней панели — до 51 дня.

T-Rex Dual Solar получили титановый безель, сапфировое стекло и корпус с водозащитой до 10 ATM (можно плавать и нырять). Круглый экран AMOLED с диагональю 1,32 дюйма имеет разрешение 466 × 466 пикселей (формат 51 мм), максимальная яркость составляет 3000 нит. Для отслеживания физической активности предусмотрены датчики измерения пульса, уровня кислорода в крови и температуры кожи. При этом ЭКГ часы не регистрируют. Предусмотрено более 180 режимов тренировок.

В оснащение входит чип NFC, динамик, микрофоны и модуль GPS. Функция Amazfit LiveShare позволяет передавать выбранным контактам данные о местоположении владельца, пройденном расстоянии, темпе движения и текущем пульсе. Это может быть полезно во время походов и других занятий на открытом воздухе.