30 млн сообщений в год: российская система ACARS поможет со связью на земле и в воздухе авиакомпании «Аврора»

Холдинг «Азимут» оснастит дальневосточную авиакомпанию «Аврора» российской системой цифровой связи ACARS. Она предназначена для обмена данными между самолётами и наземными службами и должна заменить иностранные решения, доступ к которым оказался ограничен из-за санкций. Сейчас через систему ежегодно проходит более 30 млн сообщений.

ACARS позволяет передавать информацию в реальном времени, включая данные технической диагностики самолёта и важные инструкции на случай нештатных ситуаций. Наземные специалисты могут заранее получать сведения о состоянии воздушного судна и готовиться к его обслуживанию ещё до прибытия в аэропорт. Это помогает координировать работу экипажей и технических служб.

Помимо «Авроры», российскую систему уже используют «Аэрофлот» и белорусская «Белавиа». По данным «Азимута», интерес к альтернативному решению проявили и зарубежные авиакомпании, направившие холдингу соответствующие запросы. Для обеспечения работы сервиса компания также создала собственную сеть наземной инфраструктуры.