В трех цветах и пяти конфигурациях памяти

12 000 мАч и 16 ГБ ОЗУ: новейшие смартфоны Honor Win 2 уже можно заказать в Китае

Honor открыла предзаказы на смартфоны серии Win 2 на китайской площадке JD.com. Новинки доступны в трех цветовых вариантах: Quick Black, Designated Win и Red & Blue Buff. Цены пока не объявлены, предзаказы — слепые.

Покупателям предложены пять конфигураций памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Ранее инсайдеры сообщали, что емкость аккумулятора одной из моделей линейки будет находиться на уровне 12 000 мАч.

Серия Honor Win 2 получила горизонтальный блок камер Matrix Deco с вертикальными гранями, RGB-подсветку на задней панели и встроенный вентилятор охлаждения.

Официальная презентация смартфонов Honor Win 2 и компактного, но мощного планшета Win Pad состоится 21 октября в рамках мероприятия Honor Win Gaming Universe Carnival.