10 портов, экран, два выхода 4K, до 100 Вт. Представлена миниатюрная док-станция Baseus Spacemate
Новинка поддерживает подключение двух мониторов, зарядку ноутбуков мощностью до 100 Вт и оснащена собственным информационным дисплеем
Компания Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Mini 10-в-1 для подключения периферии и организации рабочего места с несколькими экранами.
Устройство размером примерно 11,25 × 7,19 × 4,09 см сопоставимо по габаритам со смартфоном. Одна из главных особенностей модели — возможность одновременно выводить изображение на два монитора с разрешением до 4K и частотой 60 Гц.
Док-станция получила десять функциональных интерфейсов. На передней панели размещены два порта USB-C: один поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, второй обеспечивает зарядку мощностью до 30 Вт. Сзади находятся три порта USB-A, два HDMI, гигабитный Ethernet и вход питания постоянного тока мощностью 120 Вт. Через USB-C с поддержкой Power Delivery можно заряжать ноутбук мощностью до 100 Вт, а дополнительный 30-ваттный порт подходит для смартфонов и планшетов.
Ещё одна особенность Baseus Spacemate RD1 Mini — встроенный дисплей, отображающий информацию о подключённых интерфейсах и состоянии зарядки в реальном времени.