С начала года доля нерезидентов в Samsung Electronics упала с 52,4% до 46,37% — и это при прогнозе квартальной прибыли выше $80 миллиардов на фоне суперцикла памяти

Хоть акции Samsung бьют рекорды, иностранные инвесторы сократили свою долю до минимума за 17 лет ⁠ 1

Иностранные инвесторы сократили долю в Samsung Electronics до 46,37% — самого низкого уровня с июля 2009 года. Данные Корейской биржи фиксируют устойчивый отток: в начале года нерезидентам принадлежало 52,4% акций компании, ниже 50% показатель опустился в марте, а к маю сократился до 48%. Сейчас цифра достигла 17-летнего дна.

Падение доли иностранцев выглядит тем более контринтуитивным, что происходит на фоне исторических максимумов котировок. Бумаги Samsung обновляли рекорды благодаря полупроводниковому подразделению, которое в полной мере использует текущий суперцикл цен на память. Компания, по прогнозам, заработает более $80 миллиардов за этот квартал.

Источник изображения: Max Jambor

Причина выхода иностранного капитала остаётся неясной. Аналитики указывают на два возможных фактора: значительную волатильность корейского рынка в начале года и более широкую ребалансировку позиций в рамках ИИ-торговли — сектора, который перетряхивает портфели глобальных инвесторов быстрее, чем корпоративная отчётность успевает подтвердить фундаментальные показатели.

Однако внутренний спрос на акции Samsung остаётся высоким, что поддерживает котировки. Корейские институциональные и розничные инвесторы выкупают бумаги, от которых отказываются зарубежные фонды.