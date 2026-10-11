Японская компания вложится в дополнительные линии для компаундов MUF и гранул компрессионного формования — производство в Сучжоу запустят к 2030 финансовому году

Химкорпорация Sumitomo Bakelite удвоит выпуск упаковочных материалов для чипов в Китае и Сингапуре на фоне ИИ-бума ⁠ 1

Японская химическая корпорация Sumitomo Bakelite объявила о расширении производства материалов для корпусирования полупроводников. Новые линии появятся на существующих заводах в Сучжоу, провинция Цзянсу, и в Сингапуре. Конкретная сумма инвестиций не раскрывается.

Расширение призвано удвоить выпуск материалов для технологии mould underfill (MUF) — заполнения пространства между чипом и подложкой — и утроить производство гранул для компрессионного формования, используемых при сборке многокристальных корпусов.

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Сингапурские линии заработают в конце 2028 финансового года, сучжоуские — в 2030-м. Последние станут частью нового корпуса, построенного в 2024 году. Инвестиционное решение подчёркивает растущий вес Китая и Юго-Восточной Азии в глобальных цепочках поставок передовых упаковочных материалов — сегменте, критически важном для производства ускорителей ИИ, где плотность межсоединений и отвод тепла становятся главными инженерными вызовами.