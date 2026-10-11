Windows 11 сравнили со старенькой Windows 7 в играх, и результаты не так однозначны, как можно подумать ⁠ 3

Авторы Tom’s Hardware решили сравнить производительность Windows 11 в играх, противопоставив ей старенькую Windows 7. Оказалось, что операционная система, вышедшая более 15 лет назад, порой может быть даже быстрее.

Для тестирования авторы взяли актуальный процессор Ryzen 7 9800X3D и не самую свежую видеокарту Radeon RX 6950 XT. Игры тоже запускали далеко не самые свежие.

В трёх играх из 10 старенькая Windows 7 оказалась быстрее, причём в Borderlands 2 в Full HD она была быстрее треть. В шести играх впереди была Windows 11, а ещё в одной ситуация менялась в зависимости от разрешения.

В большинстве игр Windows 11 всё же впереди с заметным отрывом, хотя и не таким, как в случае Borderlands 2.

В случае с играми DirectX 9 Windows 11 должна запускать их через слой отображения D3D9On12, что дает существенные преимущества для Windows 7. А вот игры DirectX 11 работают по-разному: Windows 7 имеет преимущество, когда производительность ограничена процессором, в то время как Windows 11 показывает лучшие результаты, когда производительность ограничена видеокартой.