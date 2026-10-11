Выживут ли микробы на астероиде? Россия задумала необычную космическую миссию

Российские учёные хотят отправить микроорганизмы на астероид Апофис в 2029 году

Учёные Московского государственного университета планируют провести биологический эксперимент на поверхности астероида Апофис во время его сближения с Землёй в апреле 2029 года. Для этого рассматривается возможность отправить к небесному телу небольшой посадочный или отделяемый модуль с герметичной экспериментальной ячейкой, содержащей микроорганизмы, споры или другие биологические объекты. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе НИИЯФ МГУ Владислав Оседло.

Выживут ли микробы на астероиде? Россия задумала необычную космическую миссию
Источник изображения: ИИ Gemini

Исследователи намерены выяснить, как биологические образцы переносят условия на поверхности небольшого небесного тела: вакуум, резкие перепады температуры, солнечное и галактическое космическое излучение. Учёные планируют оценить, как меняются жизнеспособность и биологические характеристики образцов. Для реализации проекта потребуется сотрудничество специалистов по космической физике, астрофизике, биологии и медицине.

По словам Оседло, у МГУ уже есть опыт проведения совместных биологических и медицинских экспериментов в космосе. В частности, такие исследования выполняются на спутнике «НИИЯФ МГУ-80», запущенном в декабре 2025 года. Возможная миссия к Апофису позволит продолжить эти работы в условиях межпланетного пространства.

Астероид Апофис диаметром около 350 м был открыт в 2004 году. 13 апреля 2029 года он пройдёт примерно в 32 тыс. км от поверхности Земли. Это сближение представляет научный интерес из-за небольшого расстояния, на котором крупный астероид окажется от нашей планеты.

Инициатором российской миссии выступил МГУ имени М. В. Ломоносова. По словам ректора университета Виктора Садовничего, проект важен в том числе для изучения и прогнозирования более масштабных астероидных угроз. Технические параметры аппарата и траекторию его полёта сейчас прорабатывают специалисты НИИЯФ МГУ. Сроки реализации биологического эксперимента и окончательная конфигурация миссии пока не определены.

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