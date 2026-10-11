Выключатели больше не нужны? На платформе Xiaomi Youpin появились умные светильники с радаром и интеграцией в умный дом — всего за $16 ⁠ 1

На платформе Xiaomi Youpin запустили кампанию сбора средств на финансирование новых потолочных светильников Yeelight — M4 Full Spectrum Smart Human Presence Panel Light. Особенность устройств — встроенный радар, который определяет присутствие человека. Новинки способны автоматически включать и выключать освещение, распознавая даже небольшие движения. Цена младшей версии — 16 долларов, старшей — 22 доллара.

Светильники предложены в двух размерах: 30 × 30 см и 30 × 60 см. Младшая модель мощностью 24 Вт рассчитана на помещения площадью 8–12 м², старшая на 36 Вт предназначена для комнат площадью 12–18 м².

За обнаружение людей отвечает радар с частотой 24 ГГц, работающий вместе с двумя датчиками освещенности. При установке на высоте 2,5 м он способен фиксировать присутствие человека на расстоянии до 10 м. В отличие от обычных датчиков движения, система распознает даже незначительные движения, поэтому свет не должен выключаться, пока человек остается в помещении. Алгоритмы ИИ также призваны уменьшить количество ложных срабатываний.

Yeelight M4 оснащены полноспектральными источниками света с индексом цветопередачи Ra98 и световым потоком до 2500 лм. Цветовая температура регулируется от 2700 до 6000 К, светильники могут имитировать естественное изменение освещения в течение дня.

Поддержка Bluetooth Mesh 2.0 позволяет интегрировать панели в экосистему умного дома. Корпус выполнен из цельноформованного пластика, толщина рамки составляет 2 мм, защита IP54 обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам воды.