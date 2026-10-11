Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт

BMW iX3 уже стал хитом, и iX4 может повторить судьбу младшего брата

BMW представила электрический кроссовер iX4 — это третья модель семейства Neue Klasse после iX3 и i3. Новинка получит купеобразный кузов с покатой крышей, полный привод и спортпакет M Sport. Старт продаж версии iX4 50 xDrive запланирован на март 2027 года, начальная цена для рынка США составит $66 200 без учета доставки и дополнительных сборов. Производство организуют на заводе BMW в венгерском Дебрецене.

Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт
Источник изображения: BMW через Carscoops

На первом этапе покупателям предложат iX4 50 xDrive с двумя электромоторами суммарной мощностью 463 л. с. и крутящим моментом 644 Н·м. Кроссовер сможет разгоняться с места до 96 км/ч за 4,7 секунды, максимальная скорость составит 209 км/ч. Емкость тяговой батареи — 112,2 кВт·ч. По предварительной оценке BMW, выполненной с использованием методики испытаний EPA, запас хода будет достигать 689 км.

Позже, в течение 2027 года, появится более мощная модификация iX4 M60 xDrive. Мощность силовой установки составит 603 л. с., эта версия будет разгоняться до 96 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость составит 240 км/ч. В оснащение войдут адаптивная подвеска M, электронноуправляемый задний дифференциал M Sport и перенастроенное шасси. Стандартными станут 21-дюймовые колеса, а в качестве опции предложат желтую светотехнику в стиле гоночных автомобилей BMW.

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Источник изображения: BMW через Carscoops

Одной из ключевых особенностей модели станет 800-вольтовая электрическая архитектура, она обеспечит зарядку током мощностью до 400 кВт. При подходящих условиях за 10 минут можно пополнить запас хода на 296 км, а на зарядку с 10 до 80% будет уходить 21 минуту.

Все версии получат панорамную стеклянную крышу и систему Panoramic iDrive с вытянутым дисплеем вдоль нижней части лобового стекла и центральным экраном с диагональю 17,9 дюйма. За доплату предложат проекционный дисплей с трехмерной графикой.

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Источник изображения: BMW через Carscoops

В список электронных систем войдет Highway Assistant, позволяющий при соблюдении условий системы и необходимости сохранять внимание к дороге управлять автомобилем без рук на руле на скоростях до 137 км/ч. За управление силовой установкой и шасси отвечает новый контроллер Heart of Joy. По заявлению BMW, он обрабатывает данные в десять раз быстрее предшествующих систем компании.

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Источник изображения: BMW через Carscoops

Ранее представленный BMW iX3 уже стал хитом — заказов так много, что машины собирают круглосуточно.

 

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