В Дании произошла одна из самых нелепых утечек данных: пароль администратора был «123456» ⁠ 2

В Дании произошла утечка данных из центрального реестра населения (CPR), затронувшая, по предварительным оценкам, около 8,8 млн персональных идентификационных номеров. По данным Copenhagen Post, злоумышленники воспользовались доступом компании Pays ApS к государственному реестру.

CPR содержит сведения о нынешних и бывших жителях Дании. Каждому человеку присваивается уникальный идентификационный номер, который используется при взаимодействии с государственными учреждениями и различными организациями. Поэтому общее число потенциально затронутых записей превышает население страны.

По опубликованным данным, как минимум три учётные записи Pays ApS были защищены паролем «123456». Одна из них имела права администратора. Подробности о способе атаки, полном составе скомпрометированных данных и дальнейших мерах реагирования пока не раскрыты.