У Honda наконец-то появится рамный пикап — спасибо Mitsubishi

На данный момент у Honda есть только Ridgline с несущим кузовом

Honda готовит пикап с рамной конструкцией на базе Mitsubishi Triton. По данным японской газеты Yomiuri Shimbun, производство организуют на заводе Mitsubishi в Таиланде, а продавать новинку будут через дилерскую сеть Honda. Дебют ожидается не ранее 2028 года. В первую очередь модель появится на рынках Юго-Восточной Азии, но компания также рассматривает возможность экспорта в другие регионы.

Honda Ridgeline Источник изображения: Honda

Для Honda это станет способом выйти в сегмент среднеразмерных рамных пикапов без затрат на разработку собственной платформы. Сейчас компания продает в Северной Америке модель Ridgeline, однако у нее несущий кузов, как у большого кроссовера Pilot, и ориентирована на другой круг покупателей.

Новый пикап Honda будет использовать шасси Mitsubishi Triton, но получит собственное оформление передней части кузова и другие элементы дизайна. Пока неизвестно, насколько серьезными окажутся отличия от исходной модели. Предположительно, к моменту выхода Honda будет основана на обновленной версии Triton. Не исключено и появление гибридной силовой установки.

Нынешний Mitsubishi Triton оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем в нескольких вариантах мощности: 150, 184 или 204 л. с. В зависимости от комплектации привод может быть задним или полным. Топовые версии оснащаются системой Super Select 4WD-II.

Сотрудничество Honda и Mitsubishi в области автомобилей станет частью более широкого взаимодействия японских производителей. Компании также изучают возможности совместной разработки цифровых платформ, унификации ПО и использования общих электронных блоков управления для гибридных и электрических моделей.